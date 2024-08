Trenni! Viljandi spordikooli avatud treeningute nädalal saavad lapsed spordialadega tutvust teha

Läinud nädala neljapäevast alanud ja selle nädala neljapäevani kestvaks avatud treeningute nädalaks on treenerid ette valmistanud vabamaadluse, judo-, aerutamise, sõudmise, kergejõustiku, korvpalli, käsipalli, võrkpalli, lauatennise, suusatamise, vibulaskmise, laskmise ja võimlemise ning lisaks algettevalmistuse tunnid. Treeningrühmadega on võimalik liituda kogu õppeaasta jooksul, aga nagu ütles spordikooli direktor Andres Kallavus, annab avatud treeningute nädal võimaluse enne otsustamist ja liitumist erinevaid treeninguid proovida.

"Lapsed kindlasti tahavad liikuda ning see on lapsevanematele võimalus oma lapsi erinevaid alasid proovima tuua ja neid treeninguid oma silmaga näha. Ega siis kohe otsustama pea. Selleks ongi see näidistrennide nädal tehtud, et saab proovida ühte, teist ja kolmandat ning siis ka kellaaegu treeneritega kooskõlastada. Et laps leiaks endale sobiliku ala," rääkis direktor.