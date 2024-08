Tugev tuul ajas Viljandi järvel peetud võistlusel paate kummuli

Paraku läks nii, et edukam oli hoopis viljandlane Andres Virumann, kes oli kolme sõidu kokkuvõttes juunioride GT-15 klassis neljas, Paul Richard Laur pidi leppima kaheksanda kohaga. Esimene sõit nurjus noormehe sõnutsi seepärast, et ta sõitis kogemata kahe poi vahelt läbi ja pidi karistuseks sõitma ühe lisaringi, mistõttu tuli lõpetada 13. ehk viimasena. Teises sõidus pidi ta startima viimasel positsioonil ja sealtki ei tulnud head kohta. Kolmas sõit äpardus, sest paadi mootor ei käivitunud õigel hetkel ja Laur jäi stardis teistest maha. Etapi võitis Tallinna klubi poiss Kevin Sillaots, teiseks tuli sama klassi tänavune maailmameister, lätlane Ardis Slakteris ning kolmandaks jäi tallinlane Tristan Koit. Kokku oli selles võistlusklassis 15 osalejat. Et tuuleolud olid keerulised, pidi kaks Läti võistlejat esimese sõidu katkestama, sest paadid läksid kummuli. Kaheks ülejäänud sõiduks said nad masinad korda, samuti ei olnud vigastusi. Selles võistlusklassis osales kuus välismaist sõitjat. Kaks nädalat tagasi Soomes Imatral selgusid Euroopa parimad piloodid ringrajapaatide juunioride võistlusklassis GT-15, seal pälvis Kevin Sillaots hõbeda ja pronksi sai viljandlane Paul Richard Laur. Medalita viljandlased kodusel võistlusel siiski ei jäänud, sest Viljandist pärit, ent praegu Tallinnas elav ja sealse klubi all sõitev Rauno Peet oli GT-30 ehk täiskasvanute klassis kolmas. Osalejaid oli selles klassis viis.