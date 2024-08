Viljandi huvikool avab uuenenud peamaja ning uue õuesõppemaja

Viljandi huvikooli direktor Piret Mädamürk tänab kõiki, kes projekti panustasid: „Olen väga õnnelik ja tänulik, et meie ammune unistus on teoks saanud! Meile kõigile on loodud imeline, inspireeriv ja võimalusterohke keskkond. See näitab lugupidavat suhtumist meie noortesse, meie õpetajatesse, huviharidusse ja kogukonda tervikuna. Kogu protsess oli üks vägev meeskonnatöö, kus igal osalejal oli asendamatu roll. Sügav kummardus kõigile: ideest, projektist, rahastajatest, eestvedajatest teostajateni välja!“ sõnas Mädamürk. Viljandi linnavolikogu esimees Helmen Küti sõnul on loodud võrdsed võimalused kõikidele Viljandi noortele huvitegevusega tegelemiseks: „Viljandi huvikooli investeerimine oli hädavajalik. Tänu rekonstrueerimistöödele on paranenud ka hoone ligipääsetavus, mis loob paremad võimalused liikumisraskustega noortele. Kõik see sai võimalikuks tänu riiklikule toetusele,“ sõnas Kütt. Linnapea Johan-Kristjan Konovalovi sõnutsi laiendab huvikooli peamaja rekonstrueerimine huviringide võimalusi ning õuesõpe soodustab loodussuuna huviringide tööd. „Märkimisväärne on huvikooli panus renoveerimisprotsessi – noorte huvitegevus ei katkenud hoolimata ulatuslikust remondist kordagi. Viljandi linnas on maailmatasemel huviharidus ja uued tingimused tõstavad seda taset veelgi,“ ütles Konovalov.