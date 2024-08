Õunte kokkuostuhind on kahe aastaga poole võrra odavnenud

Nagu ütles Bacula omanik Vahur Vuks, siis tänavune õunasaak on toonasest märksa suurem, sellest ka odavam hind. Õunu ei saa, aga sinna kohe viima hakata, 2. septembrist alates saab sealsetele lauatelefonidele end kirja panna ja registreerida, seejärel ütleb omanik kuupäeva, mil õunu võib hakata nende juurde viima. Vahur Vuks nentis, et eelregistreerimine on hädavajalik ja meenutas, et kui ta 1989. aastal koperatiivide ajastul tegevust alustas ja teatas õunte kokkuostmisest, siis oli järgmisel päeval tema ettevõtte ukse taga eraaedadest pärit õuntega 700 meetrine järjekord mikrobusside ja sõiduautodega, mil järel õunu täis järelkärud. "Tol päeval võtsime õunad kiiruga vastu, aga panime kohe üles teated, et edaspidi ostame õunu kokku vaid eelregistreerimisega," kõneles ta. Vuksi sõnutsi on aja jooksul Viljandimaalt kõige rohkem neile õunu toodud Mustlast, sealseid aiapidajaid teab ta seetõttu paljusid juba nägu- ja nimepidi, Viljandi jääb veidi kaugemale, sealt on toojaid vähem. Ettevõtja ütles, et korraga suudavad nad kõige rohkem vastu võtta kümme tonni, väike varu jäetakse sel juhul ka väiksematele toojatele, kes tahavad tuua nende juurde 300 või 500 kilogrammi ubinaid. Õunad ei tohi olla mädased ega plekkidega, läbimõõt peab olema viis sentimeetrit või suurem, on toodud ka paradiisiõunu, aga need paraku ei sobi. Peamine põhjus, miks ettevõtja sõnutsi õunu kokkuostu tuuakse on see, et oma perele on mahlad-moosid juba tehtud. Vahur Vuksi sõnutsi teeb nende ettevõte õunad püreeks ja on seda teinud juba 35 aastat Kalevi kommivabriku jaoks, tellijatele tehakse ka õunamoosi. Bacula ise õunu ei kasvata, toodang sünnib kokkuostetavast aiakraamist, alustatakse kevadel rabarberiga, jätkatakse maasika, vaarika, mustika ja musta sõstraga. "Õunu tuuakse alati nii palju kui vastu suudame võtta, meie võimekus jääb sügise´jooksul 400 tonni piiresse," sõnas ta. Varem ostis õunu kokku ka aktsiaselts Rõngu mahl, aga praegu öeldi sealt Sakalale, et enam nad seda ei tee, samuti on lõpetanud õunte kokkuostu Põltsamaal asuv aktsiaseltsile Felix kuuluv tehas.