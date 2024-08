NÄDALA TEATER ... tuleb Tartu tänavale

Temufi ehitab Viljandisse Tartu tänavale endiste klubiruumide asemele endale teatrisaali ja esimese lavastusena on plaanis "Wikmani poisid". Sugugi mitte omakasupüüdlikult ning enda huvisid silmas pidades leian, et asukoht on suurepäraselt valitud. Kohe kenasti kesklinnas, eks ole. Lisaks on valitud ruumidel igati väärikas ja kultuurne ajalugu.