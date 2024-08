Triin Loide Olgu neid kodukohvikute päevi võimalikult palju

Võimalik, et seda sorti väikesed kogukondlikud üritused ongi lakmuspaber, mis näitab, kuidas ühiskonnal või kogukonnal parajasti läheb. Hiljuti leidsin end ironiseerimas, et nojah, teeme siis Järveotsa linnaosa kodukohvikute päeva ka – hea kehvikutel vaatamas käia, kuidas laenuvõimekad inimesed järve ääres elavad. Hiljem taipasin, et esiteks oleks see väga hea mõte ning teiseks peaks pigem muret tundma selle üle, kui Järveotsal ei tekigi kogukonda, sidusust ega tõepoolest kodu- või aiakohvikute päeva lähiaastatel. See näitaks, et inimesed on muutunud väsinud, ükskõikseks ja ehk ka ihnsaks, nad ei taha kulutada aega ega raha naabrite ja kontvõõraste lõbustamisele ning nad ei taha kulutada aega ega raha, et käia vaatamas, millise naabri kaneelisaiad ja kartulisalat on need kõikse paremad.