Viljandi linn surub liikluse rahustamisega suurte sõidukite juhid kitsikusse

Liikluse rahustamise sildi all on Viljandi linnavalitsus muutnud kesklinna sõiduteid kitsamaks, rajanud ohutussaari, keelanud manöövreid ning pannud tänava äärde skulptuure ja liiklusmärke. Liiklus on muutunud nii rahulikuks, et bussi- ja veokijuhid jäävad mõnel pool jänni.