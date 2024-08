Balti-Paistu aktivist ei ole papist poiss

Juhan Änilane on mees, kes on raudvara igal sündmusel.

73-aastane reinuvaderliku naeratusega Juhan Änilane on tõeline energiapomm: ta jõuab osa võtta loendamatutest üritustest. Ise ta ütleb, et teeb seda edevusest ning soovist lastele ja lastelastele tõestada, et papa ei ole papist poiss. Sel reedel alustas ta koos teiste baltlastega teatejooksu Vilnusest Tallinna poole, et tähistada Balti keti 35. aastapäeva.