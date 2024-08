Viljandi valla tanklast varastati ümberehitatud autoga 470 liitrit diislikütust

Kahju on tanklaketile 705 eurot. Prokuratuur algatas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetluse. Politseinikel on uurimiseks vihjeid ning nad tegutsevad värskete jälgedega.

Viljandi menetlusgrupi juht Meelis Lill sõnas, et kütusevargused on Viljandimaal olnud harvad, ning lisas, et tegu võis olla professionaalse vargaga. "Ilmselt on keegi enda autole midagi juurde ehitanud," sõnas ta. Politsei hinnangul oli masin valenumbrimärkidega ning teadaolev kahtlusalune on sama skeemi rakendanud ka mujal vargusi toime pannes. Ümberehitatud autodest, millega kütust varastada, Viljandimaal varasemast teated puuduvad.

Lill nentis, et Eestis üldiselt on varguste, kaasa arvatud kütusevarguste koguarv kasvanud, kuigi kütuse hinnad on langenud. "Inimesed on leidlikud, midagi teha pole," lausus ta.



Mustivere tanklas on valveseadmed olemas ning seal on ka töötajad. Selles tanklas kehtib kord: enne tangi, siis maksa. Küsimusele, kuidas saab tanklakett end selliste varguste eest kaitsta, vastas Lill, et Eestis on püütud minna mugavuse teed, kuid selleks, et viia varguste tõenäosus miinimumini, tuleks rakendada süsteemi, et enne makstakse ja siis tangitakse.