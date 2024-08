Riigikontrolör Janar Holm: kõik asjad ei saa Eestis olla tasuta

Janar Holm, olite varem haridusministeeriumi kantsler, puutusite riigieelarvega kokku ja kujutate ette, mis see on. Kas saite sellest toona aru?

Loomulikult sain ministeeriumi eelarvest ja riigieelarvest aru. Olen üsna kindel, et ka praegused kantslerid saavad väga hästi aru, kui palju neil on raha. Häda on selles, et kardetavasti selle teadmisega ülevaade piirdubki ning väljaspool ministeeriumimaja ei ole head teadmist ministeeriumi kasutada olevast rahast.