Varjupaik vajab kiiremas korras abi

Varjupaikade mittetulundusühingu teatel on Viljandi loomade varjupaigas praegu 149 kassi, kellest 58 on kassipojad. Nagu ütles ühingu kommunikatsiooni ja annetuste kogumise juht Anni Anete Mõisamaa, on siinne olukord sarnane möödunud aasta omaga. "Kui näiteks Tallinnas on olukord aastatega märgatavalt paranenud, siis maapiirkondades on kahjuks soovimatute pesakondadega seis endiselt kehv."

Mõisamaa nentis, et mida rohkem liigub steriliseerimata või kastreerimata kodukasse omapead ringi, seda rohkem tekib tänavatele soovimatuid kassipesakondi. Kassipoegi on tema sõnul leitud huvitavatest kohtadest, sest tänavakassid on osavad peitjad, näiteks maasikapeenarde vahelt, puuõõnsustest, mahajäetud majadest ja majakonstruktsioonide alt ning isegi auto mootoriruumist. "On ka juhtumeid, kus on kahtlus, et inimesed üritavad omaenda kasside poegi leitud poegade pähe varjupaika tuua. Probleem on suur ja ripakile jäetud kassipoegi on Viljandimaal paraku palju."