Viljandi valla elanikud saavad kriisi korral telefoninõu

Häirekeskuse kriiside ja toimepidevuse eksperdi Rein Oleski sõnul on Viljandi vallavalitsuse otsus kriisiinfo telefoni teenusega liituda väga tervitatav. "Kriiside korral on elanike infovajadus tavapärasest suurem ning meie soov on, et käitumisjuhised ja usaldusväärne teave oleks tehtud inimestele võimalikult mugavalt kättesaadavaks," ütles ta. Lisaks on Oleski sõnul kriisiinfo telefoni numbrit hea meelde jätta: 1 number 24/7 ehk 1247.

Viljandi vallavanema Alar Karu ütlemist mööda annab kriisiinfo telefon võimaluse kiiresti ja koordineeritult vallarahvale infot jagada. "On selge, et kriisiolukorras on õigete käitumisjuhiste jagamise kiirus äärmiselt olulise tähtsusega, ja Viljandi valla rahvas saab kogu vajaliku info kriisiolukorras ühelt lühinumbrilt 1247. Loodame, et meil pole tarvidust seda kriisitelefoni käivitada, kuid valmis tuleb olla, see on selge."