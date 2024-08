Taimetoitlane või veekann

Nimelt ei olnudki jutuks veekann, vaid hoopiski vegan. Veekann tuli mängu lihtsalt kolleegi häälduse ja minu mõttemaailma koosmõjul. Heal lapsel on muidugi mitu nime, aga mina olen pärit põlvkonnast, mille liikmete seas on liha vältimine olnud pigem erandlik ja selle kohta on ilusas eesti keeles nii öeldudki – taimetoitlane.

Aastaid tagasi käisin seltskonnaga restoranis, kus minu tähelepanu köitis meremehepärane pastaroog. Täpne nimetus ei meenu, aga just see sõna «meremees» tundus põnev. Sõna «pasta», nagu mäletan, ei osanud millegagi seostada. Mis lauda toodi? Lihtlabane ports makarone. Mitte et ma makarone kuidagi halvustaksin, aga pasta on minu kui eestlase jaoks ikka midagi muud. Nagu näiteks tomati- või hambapasta.