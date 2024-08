Peagi avatav Grossi pood ei jää Viljandimaal viimaseks

Abja-Paluoja kaupluse krunt jääb ringtee äärde, ühelt poolt piirab seda Viljandisse, teiselt poolt Karksi-Nuia suunduv maantee, mõnesaja meetri kaugusel on kool ja veekeskus. Kulus poolteist aastat, et Mulgi vald, maa omanik ja keskkonnaamet jõuaksid ühisele arusaamale, kuidas tohib poe tarbeks ostetud kinnistule maja ehitada. Küsimusi tekitas sealt läbi voolav oja. Esialgse plaani korral oleks see hoonele liiga lähedale jäänud ning sellega polnud keskkonnaamet nõus. Veebruari lõpus sai ettevõte vallalt ehitusloa ja märtsis oli Proland Ehitus juba hoogsalt tööga pihta hakanud. Lisaks Grossi poele tuleb hoonesse apteek ja koha saab ka mõni väiksema äri pidaja.