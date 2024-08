JUHTKIRI See unustatud 20. august

Mingil põhjusel ei tundu see riigipüha kõnetavat ka paljusid omavalitsusi. Siinkohal võib hukkamõistvalt vaadata näiteks Viljandi linna, aga ka Põhja-Sakala ja Viljandi valla poole. Iseseisvuse taastamise aastapäevast, enam kui pool sajandit väldanud okupatsiooni ja venestamise lõpust ei tehta vaat et väljagi või siis tähistatakse seda püha valel päeval ja seotakse see muuga, mis eriti asjasse ei puutu.