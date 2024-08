Mõisaküla hoidis taasiseseisvumispäeva tähistades lippu kõrgel

Mulgi vallavanem Imre Jugomäe ütles tervituskõnes, et on suur rõõm üheskoos seda pidupäeva, vabariigi teist sünnipäeva, tähistada. „33 aastat tagasi taastati rahvuslikule tundele tuginedes midagi, mille me olime tegelikult juba ammu kätte võidelnud ja võitnud. Ja ma arvan, et mitte kunagi ei ole ülearu tuletada meelde ja hoida meeles, kui oluline ja eriline see on, et meil on oma riik, mida me saame ise kujundada ja hoida ning kus saame ise otsustada.”