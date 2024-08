Viljandimaal aitavad ranitsat täita kõik omavalitsused

Viljandi vallas on toetus 100 eurot ning seda on õigus saada esimesse klassi astujal, kelle Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on 1. juuni seisuga Viljandi vald. Nagu ütles valla haridus- ja kultuuriosakonna juht Evelyn Härm: "Selle toetuse maksmine on meile väga oluline. Ühtepidi on see valla mainekujundus ja teiseks näitab see meie hoolimist: need on meie enda lapsed. Iga märkamine on oluline."