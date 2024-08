Mida teha õunte all murduvate okstega? Teadur annab nõu

Sügissortide puhul on tema sõnutsi võimalik veel oksi toestada. Pollis on selleks kasutatud sarapuuoksi, millel on tipus hargikujuline hargnemine. Ent juhul kui selliseid oksi võtta ei ole, võib teaduri õpetuse kohaselt lõigata auto väliskummist umbes kümne sentimeetri laiuse riba ja lüüa selle naelaga lati külge. "Tugi ei tohi oksa soonida, seega ei tohi see olla metallist terav asi, näiteks nael hakkaks õuntega koormatud oksa soonima."