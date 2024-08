Kõnni ja veereta – ka soliidses eas saab jalgpalli mängida

"See juhtus poolenisti kogemata," ütles Viljandi kunstmurustaadionile kamba kokku ajanud Lea Lükk naerdes ning tunnistas, et tema enda varasemad kokkupuuted jalgpalliga olid tähendanud kaasaelamist. "Olen küll suurte jalgpalliturniiride fänn. Kui toimuvad Euroopa meistrivõistlused või maailmameistrivõistlused – neid meeldib mulle väga vaadata. Ma ise pole kunagi spordiinimene olnud. Lastena mängisime rahvastepalli õues – see on kogu minu kogemus."

Aga sellest pole midagi, sest kõnnijalgpalli puhul on kõige suurem roll seltskondlikul kokkusaamisel ja sellel, et saab end ühtlasi liigutada. "Hoolimata tervisepoolest või vanusest – meie piir on ju 60 pluss. Kõnnijalgpallis ei pea edu mõõtma, see pole see. Nüüd selguski, et osavõtt ise on meeliülendav," rääkis Lükk.