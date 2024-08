ERK Rahvuslaste ja konservatiivide erakond lõi Viljandisse oma osakonna

Rein Suurkask kõneles, et praegu on Viljandi osakonna liikmeid mõnevõrra rohkem kui kolm, millega annaks põhikirja järgi osakonna ära moodustada. "Esimene eesmärk ongi praegu liikmete arvu kasvatamine," lausus ta ning nentis, et uue erakonna suhtes ollakse ikka veidi skeptiline ja äraootaval seisukohal, aga kindlasti on plaanis sellega juba järgmisel aastal kohalikel valimistel hääli püüdma minna.