Rubiini plats Autojuhid kipuvad keelumärgist hoolimata mängivate laste kõrvale parkima

Hoolimata sellest, et Rubiini platsile sõita on keelatud ning sinna rajatakse kogukondlikku puhkeala, kipuvad mõned juhid ikka autot sinna parkima.

Viljandi kesklinnas kunagise Rubiini kino platsil on juba pikemat aega askeldanud mittetulundusühing Linnaelu ja sinna on paigaldatud sissesõidu keelu märk, paraku leidub ikka juhte, kes auto lillekastide ja keksu mängivate laste kõrvale parkida tahavad. Mittetulundusühingu eestvedaja, linnavolinik Kristina Libe pöördus abi saamiseks linnavalitsuse poole ning linn lubas olukorra parandamiseks liiklusmärgi madalamale nihutada, et see autojuhtidele paremini silma hakkaks.