GALERII Triiki külalisi täis valgunud kantrifestivalil lõppes öösel toit, aga mitte hea tuju

Suureks tõmbenumbriks oli reede õhtul kell pool üksteist lavale astunud Terminaator, kes kindlasti osaliselt ka piletihuviliste arvu tõstis, ning juba tunde enne seda kuulutati kõigis kanalites välja, et pileteid enam ei saa. Laupäeva lõunaks oli hulk külastajaid aga juba lahkunud ning parklas leidus isegi vaba ruumi.

Festivalikorraldajatele valmistab selline asi ühest küljest heameelt, teisest küljest on aga kahju külalisi ukselt ära saata, nagu laupäeva lõuna paiku rääkis parklas korda valvav Margit Leinus, kellel tänavu on teine aasta festivali korraldamise juures abiks olla. Parklasse mahtusid aga kõik pileti- ja passiomanikud kenasti ära ning isegi reedeõhtune vihmasadu jäi piisavalt lühikeseks, nii et päris mudaväljaks parklad ei muutunud. Mõned madalamad autod kippusid küll kinni jääma ning ühte matkaautot tuli lahti sikutada, aga nii parklas kui kontserdiplatsil oli rahvamassist hoolimata igati rahulik ja lõbus meeleolu.