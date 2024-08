Nullist kahesajani Leedu presidendi teelesaadetaval Balti keti teatejooksul on Eestis üle 200 osaleja

Balti keti teatejooksul on Eestis kavas 36 etappi. Jooksjad saabuvad 25. augusti hommikul Lilli piiripunkti kaudu Eestisse ja liiguvad siis mööda 35 aasta tagust Balti keti trassi pidi Tallinna suunas. Samal päeval pealinna ei jõuta. Öö veedavad osalejad Raplamaal, et siis 26. augustil Toompeale jõuda. Lipud, mida jooksjad läbi kolme Balti riigi kannavad, on Änilase andmetel olnud kasutusel juba 33 teatejooksul.

Eestis on Juhan Änilase sõnul jooksjateks 60 liitlasvägede sõdurit ning ka ligi 150 eestlast on talle teada andnud oma soovist osaleda. See on Viljandimaa mehe seletusel meeletult suur samm edasi, sest tema sõnul kulges Balti keti teatejooks Vilniusest Tallinna varasematel aastatel nii, et eestlased selles ei osalenud või oli neid jooksjate seas mõni üksik. Kolme riigi lippudega jooksid läbi Leedu, Läti ja Eesti leedulased ja lätlased. Kui lippudega Toompeale jõuti, pakiti need suurema tähelepanuta kokku ja osalejad sõitsid kodudesse laiali.