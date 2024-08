GALERII Võhmas süttis autoremonditöökoda, kahtlustatakse süütamist

Tulekahju oli alguse saanud autoremonditöökoja ees olevast vanade rehvide hunnikust. Jõemaa kinnitusel nähti seal kandis liikumas poisikeste kampa. Asjaolude kontrollimiseks kutsuti kohale ka politsei. "Kahtlustatakse, et need poisikesed olidki süütajad," rääkis Jõemaa ning lisas, et esialgu on tegu siiski kahtlustusega. "Aga rehvid ei lähe iseenesest põlema, nii et süütamine oli kindlasti."