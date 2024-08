GALERII Urissaare rantšo lõi kaabudele väravad valla ning algas kümne aasta juubeli suurejooneline tähistamine

Festival tähistab tänavu oma kümne aasta juubelit ning huvipuuduse üle korraldajad kindlasti nuriseda ei saa. Palju pidulisi on tulnud kohale kahe päeva passiga ja nemad ööbivad siis kas telklas, matkaautos või kuskil mujal. Müüdi ka ühepäevapileteid, mis said juba reedel otsa ning korraldajad pidid mõni tund pärast piletimüügi algust sotsiaalmeedias välja hõikama, et selleks korraks on kõik. Kantripeol lihtsalt enam ruumi ei ole.