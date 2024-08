Iseenesest ei tohiks kellelegi üllatusena tulla, et ka noored pettustega kätt proovivad, näiteks Facebook Marketplace'is, nagu aina enam on ilmnenud. Ning nad on, teadagi, erakordselt nutikad, loovad ja tähelepanelikud. Kui ikka aastast aastasse on tulnud uudiseid, kuidas ikka ja jälle inimesed pahaaimamatult oma raha võõrastele kannavad, rääkimata oma koodide ja paroolide jagamisest, hakkab lõpuks nii mõnelgi noorel peas mõtteid idanema.