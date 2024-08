TRIIN LOIDE Praktikute peavalu

Selgitusi jagati napilt, õieti üldse mitte. Ma ei pea stiilis "Mitte mingisugust kriisi ei olnud ega ole!" väljaütlemisi selgitusteks, samuti ei mõju need mitte kellelegi mitte kuidagi rahustavalt. Meenub komöödiafilmi "Palja relvaga" stseen, kus Leslie Nielseni kehastuses politseinik Franklin Drebin teatab jahmunud pealtvaatajate summale umbes, et "Heakene küll, liigume kõik edasi, siin on kõik hästi", ning tema selja taga vallandub samal ajal täielik kaos.