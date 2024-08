Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhataja Kaupo Kase hinnangul on tasuta ühistranspordi vahetamist tasulise süsteemi vastu praegu veel vara läbikukkumiseks nimetada. Ühest küljest on selge, et piletitulu laekub ning riik peab seetõttu vähem juurde maksma. Samuti laekub piletitulu isegi rohkem, kui esialgsed võrdlemisi pessimistlikud prognoosid ette nägid.

Teisest küljest on aga näha, et reisijate arv väheneb ning ühistranspordikeskustel endil ei ole muudatusest suuremat kasu olnud. Alates 2024. aasta algusest, mil tasuta ühistransport ära kadus ning inimesed on taas pidanud hakkama pileteid ostma, kuni juuni lõpuni oli Viljandimaal kogutud piletitulu 131 680 eurot ja üheksa senti. "Meenutan, et 2018. aastal oli poole aasta piletitulu 400 000 eurot," märkis Kase.