Veekeskuse suvi on üllatavalt edukas

Suure-Jaani tervisekoja juht Indrek Palu ütles, et juuli külastusnumbrid on neil mullustega võrreldavad. Juuli esimesel poolel olid küll väga ilusad ilmad, mistõttu eelistasid inimesed rohkem veekogudes ujuda, kuid seevastu saavutati majanduslik kokkuhoid, kui vähendati külastusaega esmaspäevast reedeni nelja tunni võrra: veekeskus avatakse kaks tundi hiljem ja suletakse kaks tundi varem. Sellega kaasneb oluline elektrisääst, eelkõige saunades ja atraktsioonides. Samas ei ole Palu sõnutsi märgata, et see külastuste arvu vähendaks, nad lihtsalt koonduvad lühemale ajale. Lahtiolekuaegade lühenemine võimaldas ka tööjõu kokkuhoidu puhkuste ajal, muidu tulnuks töötajaid suveks juurde värvata. "Augusti esimese 14 päeva tulemusi analüüsides võisin külastatavuse mõttes käsi hõõruda: oleme paremas seisus kui aasta tagasi, eks oleme ka tublisti turundust teinud, turiste käib rõõmustavalt palju," kõneles Palu ning lisas, et nad püüavad reklaami veelgi rohkem teha ja oma keskust tutvustada plakatitega Pärnus, sest Suure-Jaanis on märksa odavamad hinnad kui sealsetes spaades. Juhataja sõnul on ujulasse suudetud tuua ka mujalt Eestist pärit spordilaagrite lapsi, kes on peatunud Suure-Jaanis ja Sürgaveres.