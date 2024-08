Viljandi noorimad kodanikud said hõbelusika

«Uute linnakodanike vastuvõtt on alati südamlik ja armas sündmus,» sõnas Kütt. «Soovin õnne emadele, isadele ja mõistagi vanavanematele ning õdedele-vendadele, sest kasvamine ja kasvatamine on tulemuslik vaid siis, kui seda üheskoos tehakse.»

Konovalovi sõnul on vastuvõtule tulnud lapsevanemad valinud laste kasvatamiseks maailma parima linna: «Kodune kasvatus ja ümbritsev keskkond mängivad suurt rolli selles, milliseks kujuneb laste tulevik. Mul on hea meel, et paljud lapsevanemad on valinud elamiseks ja laste kasvatamiseks just Viljandi.»