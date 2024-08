Viljandi suve lõpu üritused publiku pärast veel ei võistle

Esimesena vaatab kalendrist vastu juba sel nädalavahetusel Mulgi vallas Univere külas toimuv Urissaare kantrifestival. Selle kümnendat korda asetleidva ürituse kohta ütles valla avalike suhete spetsialist Mae Rae, et see on igal aastal kasvanud ning ka toimumispaik on üha ilusamaks ja paremaks saanud. Ümmarguse tähtpäeva puhul astub eraldi kantrikavaga üles ansambel Terminaator ning varasemast suuremana on kohal Toidupiirkond Mulgimaa kultuuritelk.