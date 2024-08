Kohvikud on 20. augustil avatud kella 14–18 ning menüüst leiab nii soolast kui magusat. Lapsi ootavad muu hulgas batuudid, poni ja näomaalingud ning hoovides on kavas väikesed etteasted.

Viiratsi rahvamaja juhataja Kai Parre rääkis, et kohalik rahvas oli kodukohvikute päevast rääkinud juba pikemat aega. "Kui mina sügisel rahvamaja juhatajaks sain, tuli kohe see impulss, et võiks midagi seesugust korraldada, ja panime siis plaanidesse. Praegu on meil väga hea koostöö Viiratsi alevikuseltsiga ja mõtlesime, et proovime ja vaatame, mis välja tuleb."