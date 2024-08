Rein Veidemann võttis okupante kuulda ja hääletas Eesti iseseisvuse poolt

Tema emapoolse suguvõsa juured on Põhja-Sakala vallas Taeveres, kuid abikaasa Andra Veidemanni suguvõsa kaudu on nende suvekodu samas vallas Venevere külas. "Minu vaartädipoeg on kirjanik Albert Kivikas. Minu vaartädi ja Albert Kivikase ema olid õed, nad on maetud Suure-Jaani kalmistule," rääkis ta.