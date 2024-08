Öömaja hinnad tõusevad, kuigi osa kliente pingutab püksirihma

Statistikaameti hinnangul peatus juunis majutusettevõtetes üle Eesti 384 000 turisti, mida on 14 protsenti rohkem kui aasta varem samal ajal. Sakalaga vestelnud Viljandimaa majutusettevõtjad ütlesid, et kõrged hinnad nende sektoris on seotud elukallidusega ja hooaeg ei mängi selles suurt rolli.