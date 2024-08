REPLIIK Rahvusvaheliselt väärtuslik Viljandi

Esmapilgul võib üllatavgi tunduda, et väikses rahulikus Viljandis on suviti hulk rahvusvahelisi laagreid ja üritusi, näiteks käsitöölaager Craft Camp, pärimusmuusika laager Eesti Etno või siis euroliidu haridus-, koolitus- ja noorteprojekte rahastava Erasmus+ ettevõtmised. Samuti kipuvad eestlased ikka mõtlema, mida need välismaalased nende kodukohta trügivad, näiteks ameeriklased või prantslased või, olgem ausad, ükskõik millisest teisest riigist inimesed peale ehk Soome, Läti ja Leedu.