ROLAND TULIK Eestlastele meeldib mõelda, et oleme hariduse usku rahvas

Kui tahta kooliteel ja edaspidigi edukas olla, on vaja mitmesuguseid asju. Näiteks toetavat kodust meelsust ja sõpruskonda, teisi õpihimulisi ja haridust väärtustavaid inimesi oma ellu. On vaja häid õpetajaid, on vaja korralikke koolihooneid. Sugugi mitte teisejärguline ei ole vaimne-kultuuriline tahe ning reaalse paratamatuse tunnetamine ja sellega kuidagi hakkamasaamine. Lapsed ju suunatakse juba varakult õppima. Potilkäik, kätepesu, riidesse panek – kõigel sellel on ju juures tugev õppimismoment ning eesmärgiks on see, et laps tuleks igapäevaelus toime.