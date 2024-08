Lauri sõnul on tuur Võrtsjärves haruldane, sest tema elupaigaks on tavaliselt rannikuveed. "Me ise teame, et 15 aastat tagasi sai üks kalur siit tuura kätte ja võib-olla on varemgi saadud, aga Valma, Vaibla ja Oiu kandist, kust meie püüame, pole viimase kümne aasta jooksul sellest kuulda olnud. Vähemalt pole sellest kõva häälega räägitud."