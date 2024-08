Tudengid otsivad odavat, aga mugavat ja ilusat üürikodu

Pool kuud enne uue õppeaasta algust on ühes enam läbikammitavas kinnisvaraportaalis kv.ee pakkuda 55 Viljandi üürikorterit ja neist kolm on broneeritud. Odavaim pakkumine on ühetoaline korter Uueveskil 180 euro eest kuus ja nagu kuulutuses kirjas, vajab korter sanitaarremonti. Kalleim pakkumine on kolmetoaline saunaga korter vanalinnas 950 euro eest kuus.