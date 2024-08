Viljandis kirjutati nädalaga 17 Eesti muusika uudisteost

Selle aasta laagrist, mis kestis 4.–10. augustini, võttis osa 15 heliloominguhuvilist, kelle seas oli muusika- ja huvikoolide õpilasi, gümnaasiumi- ja keskastme noori, tudengeid ning ka juba õpingud lõpetanuid.

Kui varasematel aastatel on heliloojad suvekoolis muusikat kirjutanud näiteks saksofonile, kontrabassile ja löökpillidele, siis tänavu sai luua teoseid vokaalile, nii et need kandis ette metsosopran Iris Oja, oboele või inglissarvele, mida valdas Heli Ernits, aga ka klaverile, mida mängis Farištamo Eller. Juhendajad olid nädala jooksul heliloojad Age Veeroos, Ardo Ran Varres ja Tauno Aints.

Laagri üks algatajaid Tauno Aints nentis, et tavaelus on natuke ebareaalne ja isegi mittesoovitatav kirjutada heliteost ühe nädalaga. "Aga selline formaat on vajalik, sest siis on kõik helilooja jaoks olulised etapid – idee, selle realiseerimine ja teostus – võimalik läbida," märkis ta. "Osalejatele on kõige suurem väljakutse siduda kokku oma eelnev kogemus teose võimaliku vormi ja koosseisuga. Võimalus teha koostööd heliloojate ja interpreetidega teeb igale alustajale au."

Metsosopran Iris Oja, kes interpreedina osales selles laagris esimest korda, ütles, et selline loominguliselt intensiivne keskkond on viljakas. Ta rääkis, et kuigi valminud lood on väga erinevad, esitab üldine keskmine tase interpreetidele heas mõttes väljakutseid. "Kõik lood on tõesti kõnekad ning huvitavad. On näha, et kõik kirjutavad südamest oma lugu ega kopeeri mõnda suurt heliloojat."

Oja lisas, et selle laagri suur tugevus on hea õhkkond, mille loob korraldaja Marge Raun oma isiksuse, suhtumise, armastuse ja soojusega. "Mulle tundub, et mitte keegi ei ole kuidagi survestatud. Kõik sünnib läbi vabaduse."

11 aastat tagasi alguse saanud loomelaagri üks Viljandimaa tugisambaid oli hiljaaegu meie seast lahkunud Tonio Tamra. Nii laagri korraldaja Marge Raun kui helilooja Tauno Aints kinnitasid, et Tonio Tamra loodud tingimused ja lahke vastuvõtt on põhjuseks, miks see laager üldse Viljandis toimub.

Kõik seekord loodud teosed tulid ettekandele laagri lõppkontserdil 10. augustil Viljandi kultuuriakadeemia muusikamaja kammersaalis.