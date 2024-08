"Maiu! Maiu!" hüüti ühest telgist ning hüüdja käes taldrikul ilutses hiigelpitsa, millel juust peal vaat et alles särises. Mitmes pitsa see just ahjust tuli – kes seda täpselt oskas öelda. Samas telgis asjatas hulk töömesilasi ning pitsa peale käisid neil kolbàsz ja sonka.