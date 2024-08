Viljandi Tulevik vahetab esindusmeeskonna peatreenerit

Reimaa märkis, et kuigi Ilvese panus klubi esindusmeeskonna käekäiku nii mängija kui treenerina on olnud märkimisväärne, otsis klubi võimalust anda meeskonnale uut hingamist ning erinevaid võimalusi kaaludes otsustas peatreenerit vahetada. Uuele peatreenerile soovis Reimaa julgust tuua Viljandisse ideid, mida too on ammutanud treenerina noortekoondiste juures ning varasemast treenerikarjäärist ka kõrgemal tasemel. "Jõudu tööle, Rait," lausus Reimaa lõpetuseks.