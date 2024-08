Indrek ja Anna Vainu ning nende viie ja poole aastane tütar Raba Rü elavad Navesti jõe ääres metsa rüpes. Kui Indrek Vainuga järgmiseks päevaks nende kodus Metsaõuel kohtumist kokku leppisin, nentis too, et tuleb vihmane ilm, aga kell 15 sadu lõpeb. Kella 14 paiku, kui fotograafiga pärale jõudsime, sadas mehiselt. Istusime juttu ajama hubasesse välikööki. Ühtäkki teatas Indrek Vainu, et nüüd läheb taevas selgeks, ja nii juhtuski. Kell oli 15. Mil kombel ta saju lakkamise välja raalis, jäi mõistatuseks: mina ei olnud suutnud seda eri ilmaprognoosidest välja lugeda eelmisel päeval ega vahetult enne külaskäiku.