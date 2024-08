Pärsti metsast leiti kuus kukke

Eveli Sarapuu rääkis, et neljapäeva hommikul olid seenelised linnud leidnud ja neile päeval teri viinud. Tema mees Aivar Sarapuu läks sama päeva õhtul rattaga sõitma ja märkas esialgu ühte kukke, sellele järgnes ka teine. Mees ütles naisele, et linnud tuleb enne ööd metsast välja tuua, sest seal kandis on palju metsloomi, kelle saagiks linnud võiksid langeda.