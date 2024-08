GALERII JA VIDEO Kutseõppekeskus muutus nädalaks ajaks noorte leiutajate külaks

Niisugune suvekool on mõeldud 14–19-aastastele noortele ning seekord sai see teoks Vana-Võidus Viljandi kutseõppekeskuses. 65 noort jagati 14 meeskonnaks ning iga meeskond sai ülesandeks jõuda reedeks ideest prototüübini. Ideid oli noortel väga mitmesuguseid: turvaliste rattateede kaart, toidu vedu droonidega, automaatne koduloomade toitja, aga ka näiteks sensoritega varustatud uus olümpiavorm Eesti sportlastele.

Nagu rääkisid olümpiavormi kallal askeldavad noored neljapäeval, johtus nende idee sellest, et praegu Pariisis võistlevatele Eesti sportlastele selga antud esindusrõivad polnud ehk päris need, mis nad olla võinuks, ega kajasta Eesti olemust ja väärtusi, ning selle asemel, et hädaldada, otsustasid nad ise ilutegijaks hakata. "Meile ei meeldinud selle aasta olümpiavorm," ütles Tallinna 21. Koolist Viljandimaale tulnud Karl Joosep Mardisoo naeruselt. "Eesti on selline ökoloogiline, uuenduslik tuleviku riik, nii et mõtlesime need kaks asja kokku panna."