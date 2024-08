NÄDALA TULIJA Läbi mis Prisma vaadata?

Kui vaadata asja läbi kolkapatriotismi prisma – ütlen seda naljatledes ning suurima helluse, armastuse ja austusega oma maakonna vastu –, siis on ju hea, et tullakse, mitte ei minda. Ehitatakse, mitte ei lammutata. Raha tuleb, mitte ei lähe. Inimesi palgatakse, mitte ei koondata.

Samas kui vaadata läbi keskkonna, rahvaarvu või mõne muu prisma siis ... kas Viljandisse ikka on vaja järjekordset toidupoodi? Praegusedki pole ju rahvast täis. Prisma tuleb Maximast üle tee, Lidl on ehitamisel. Minu kodust jalutuskäigu kaugusel on kuus toidupoodi, lisaks veel turg.