Võõrliikide tõrjumiseks on kõigi abi teretulnud

Nagu ütles keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekänd, püüab amet jagada võimalikult palju infot invasiivsete võõrliikide ohtlikkuse ja iseseisva tõrjumise kohta, et inimesed teaksid ka ise neid ohutult ja efektiivselt oma maalt tõrjuda. Teavet võib küsida keskkonnaametist e-posti teel või lugeda seda ameti veebilehelt.

«Tegelikult võiksid kõik rohkem võõrliike märgata, samuti jälgida, mis neil enda aias kasvab, ning mitte tuua juurde liike, mis võivad hiljem osutuda probleemseks ehk hakata vohama ja teisi liike lämmatama,» rääkis ta. «Kindlasti tuleb jälgida, et aiast ei viidaks võõrliike loodusesse, kuhu need võivad jõuda näiteks aiajäätmetega. Loomadest on sel moel massiliseks muutunud Hispaania teetigu, kes küll ei ole keelatud võõrliikide nimekirjas, aga tõeliselt suur võõrliigist nuhtlus, sealhulgas Viljandis.»