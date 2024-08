Viljandi muuseum ootab köögilaua taga kuuldud lugusid

"Oleme Facebookis teavet jaganud ja ka muuseumiööl sai infot levitatud. Tundus, et see jõudis inimesteni, kes võiksid oma lugusid jagada, aga meile pole neid saadetud," rääkis Viljandi muuseumi näitusekorraldaja ja pedagoog Inge Tõnisson.

Seni on lugusid saadud kellegagi otse kontakti võttes, näiteks on korraldaja mitu korda kohtunud Karksi-Nuia pensionäride ühenduse daamidega, kes on jaganud mälestusi lapsepõlve eluolust. "Nad rääkisid, kuidas veskil käidi, ja muid selliseid lugusid."