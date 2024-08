Tuntud poliitik organiseerib Põhja-Sakala väärikatele akadeemia, mille avaloengu peab akadeemik

Kui paljudes Eesti paikades on väärikate ülikool toimunud juba aastaid, siis Põhja-Sakala vallas alustab see tegevust alles tänavu sügisel. Tõsi, Põhja-Sakalas kannab loengusari akadeemia nimetust. Esimesed esinejad on sama akadeemilised kui nende tulevased kuulajadki. Põhja-Sakalas saab väärikaks juhul, kui vanust on vähemalt 60 aastat.