Laevakohvikud löövad Võrtsjärve ääres ja peal leti valla

Päeva korraldaja Rebecca Solodilov ütles kohvikute arvu kohta, et alati võiks rohkem olla. "Kui ma õigesti mäletan, siis esimesel aastal, kui üritus toimus, oli ka see arv sinna kanti. Tavaliselt on 13 välja venitanud, aga seekord paar suurt kohvikut, kes on muidu osalenud, osaleda ei saa, sest nad on broneeritud," selgitas ta.