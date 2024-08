Puravikud tunnevad end Valuoja pargis hästi

Need noorena pilkupüüdvalt ilusad seened on Jakobsoni viadukti ääres ja oru nõlval kasvanud ennegi, aga varasemate aastatega võrreldes tundub neid seal nüüd rohkem.

Sekka märkab silm linnašampinjone, mille viljakehad on sealses piirkonnas mullast välja vupsanud juba eelmistelgi kuudel. Kusjuures vahel on šampinjonid kasvukoha leidnud suisa kõnni- ja sõiduteed eraldava äärekivi vahel.

Tamme-kivipuravik on värskelt mürgine, põhjustades seedetrakti häireid. Kupatatult on see seen söödav, aga koos alkoholiga võib ikka mürgina mõjuda. Kasvukohana eelistab tamme-kivipuravik lehtmetsa, puisniitu, parki ja puiestikku, kasvades nii tammede all kui teiste lehtpuude läheduses.